Depuis quelques (longues) années déjà, le démarchage téléphonique est en plein essor. Ces appels intempestifs, visant à nous vendre des produits, des abonnements, ou encore à nous proposer des prestations, peuvent se compter par dizaines sur une seule et même semaine.

Tout récemment, une nouvelle proposition de loi a été adoptée au Sénat dans le but d'interdire purement et simplement le démarchage téléphonique non consenti. Cette dernière sera prochainement débattue à l'Assemblée en vue de son adoption.