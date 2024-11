En quelques semaines seulement, DeFlock est passé d'une initiative locale à Huntsville à un projet d'envergure internationale, et le terme n'est pas exagéré. La plateforme, qui s'appuie sur OpenStreetMap, recense désormais plus de 1 700 caméras aux États-Unis et plus de 5 600 à travers le monde, grâce à la contribution active des citoyens. On vous conseille d'ailleurs l'utilisation du mode sombre du site (le bouton en haut à droite), très agréable.