Du côté des experts, on se ronge les sangs. Les informations dérobées comprennent non seulement les noms d'utilisateurs et leurs adresses mails, mais aussi les biographies de leurs profils, le nombre d'abonnés, la localisation et même la catégorie des comptes.

Soit la caverne d'Ali Baba pour celui qui prétend avoir prononcé la formule magique « Sésame, ouvre-toi ». En effet, quiconque en possession de ces données pourrait orchestrer des campagnes de phishing ou de ransomware ultra-ciblées, avec en ligne de mire les comptes professionnels et influenceurs, qui pourraient faire l'objet d'usurpation d'identité pour diffuser du contenu malveillant à grande échelle.

Si, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Meta n'a pas encore réagi officiellement, malgré l'existence d'une équipe spécialisée dans la lutte contre l'utilisation abusive des données, les utilisateurs d'Instagram vont devoir scruter leurs boîtes mails, SMS ou messages privés.