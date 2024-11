Les requêtes vers TVWIKI, qui changeait régulièrement de nom de domaine pour contourner les blocages en Corée du Sud, ont été redirigées vers GitHub, avec une page qui affiche un avis de fermeture. Cette façon de rediriger le trafic a laissé penser à beaucoup d'utilisateurs que le service s'apprêtait à réapparaitre et qu'il pouvait s'agir d'une manœuvre des administrateurs de TVWIKI. Il n'en est rien, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la Corée du Sud a bien confirmé qu'il était à l'origine de ce message et des fermetures de TVWIKI et OKTOON, dans un média local. Il faut dire que cette année, une technique similaire a été utilisée par les autorités pour décharger le trafic vers un service externe, en l'occurrence lors de la fermeture d'un autre site de webtoon pirate, à savoir Agitoon.



Avec la saisie de ces domaines et l'arrestation de leur propriétaire, c'est l'une des plus grandes opérations anti-piratage que la Corée du Sud a connue à ce jour.