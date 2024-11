Depuis plusieurs mois, Microsoft ne ménage pas ses efforts pour proposer aux utilisateurs de Windows 11 de nouvelles fonctionnalités en matière de partage. En plus des récentes améliorations apportées à Phone Link, et le développement d'un équivalent à AirDrop pour faciliter le partage de fichiers entre smartphone et PC sur Windows, Microsoft prévoit à présent d'intégrer la possibilité de partager des fichiers directement depuis le menu Démarrer et la barre des tâches de Windows 11.