C'est malheureux, mais on n'est pas encore prêt à voir arriver le successeur du modèle de langage GPT-4. Car même si celui-ci date maintenant de mars 2023, soit une éternité dans le monde de la tech, OpenAI n'est pas pressé de sortir le fameux GPT-5 sur lequel de nombreuses personnes glosent.

Sam Altman a en effet expliqué durant une séance AMA, pour « Ask me Anything » (« Demande-moi n'importe quoi »), une tradition de Reddit, que 2024 ne serait pas l'année de GPT-5. « Nous avons de très bonnes sorties à venir plus tard dans l'année ! Rien que nous n'allons appeler GPT-5, cependant » a-t-il ainsi indiqué sur le forum le plus populaire au monde.

« Nous donnons la priorité à la livraison de o1 et de ses successeurs. Tous ces modèles sont devenus assez complexes et nous ne pouvons pas livrer autant de choses en parallèle que nous le souhaiterions (nous sommes également confrontés à de nombreuses limitations et à des décisions difficiles concernant l'affectation de nos ressources informatiques à de nombreuses idées géniales) » a-t-il ensuite répondu à un autre internaute. En bref : patience !