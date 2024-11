Quand on a une image devant soi sur laquelle on veut en savoir un peu plus, on sait qu'il y a la possibilité assez simple d'aller faire une recherche inversée d'image sur Google. Et bientôt, vous pourrez effectuer cette recherche cette fois directement à partir de WhatsApp.

En effet, selon une information de WABetaInfo, cette nouvelle fonction est actuellement testée par certains utilisateurs bêta. Lorsqu'une image est affichée sur l'écran de l'application, puis est sélectionnée, il est possible de retrouver l'entrée « Rechercher sur le web » au sein du menu déroulant. La sélectionner permettra à l'utilisateur de bénéficier de la recherche inversée Google en restant sur WhatsApp.