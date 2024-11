Une alternative gratuite et opensource à l'explorateur de fichiers Windows

Ce gestionnaire de fichiers open-source, compatible avec Windows 10 et Windows 11, propose une interface moderne et personnalisable. Contrairement à l'explorateur Windows, Files permet d'adapter votre espace de travail à vos préférences. Vous pouvez personnaliser l'apparence des dossiers, organiser les fenêtres à votre guise, et utiliser des onglets et des volets pour améliorer votre productivité. Les onglets vous permettent d’ouvrir plusieurs emplacements simultanément, facilitant ainsi la gestion des fichiers. Les volets, quant à eux, permettent d'afficher plusieurs sections dans une même fenêtre, rendant la navigation plus simple et rapide.

Files rend certaines tâches plus simples. Vous pouvez glisser-déposer des fichiers, accéder rapidement à vos dossiers favoris, compresser et décompresser des fichiers, et vous connecter à des services comme OneDrive ou Google Drive. Bien que ces fonctionnalités soient présentes dans Windows 11, elles sont plus complètes et simples à utiliser sur Files. Files dispose aussi d'une interface utilisateur plus optimisée pour accéder aux dossiers les plus utilisés, ainsi que des raccourcis clavier personnalisables, offrant un vrai gain de temps à ses utilisateurs.

L'utilisation des tags et de la vue en volet est l'une des plus grandes différences entre Files et l'explorateur Windows. Les tags permettent de classer les fichiers et dossiers par thèmes spécifiques, comme 'Travail' ou 'Personnel', facilitant ainsi leur recherche. La vue en volet, quant à elle, permet d'afficher plusieurs sections d'une même fenêtre, rendant la gestion des fichiers plus intuitive et efficace. Ces fonctionnalités, absentes de l'explorateur Windows, apportent une réelle valeur ajoutée dans la gestion de fichiers en plus d'améliorer la productivité de ses utilisateurs.

Bien que Files soit plus complet que l'explorateur Windows, le logiciel est un peu plus lent de manière générale. Cependant, cela reste un excellent explorateur de fichiers, et sa lenteur ne le rend pas inutilisable pour autant. Les nombreuses fonctionnalités avancées qu'apportent Files compensent très largement cet inconvénient.