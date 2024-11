Surtout, cette intervention est survenue alors que la start-up est en conflit avec plusieurs médias américains. La maison mère du Wall Street Journal et le New York Post ont récemment déposé une plainte contre cette dernière, dénonçant l'utilisation illégale de leur contenu. Le New York Times l'a lui aussi réprimandée il y a quelques semaines, en l'exhortant à ne plus exploiter ses articles pour générer des réponses sur sa plateforme.