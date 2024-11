Le projet de loi de finances 2025 inquiète aussi bien les observateurs que les internautes, notamment à cause d'une vidéo vue près de 2 millions de fois sur TikTok en un peu plus d'une semaine. On y voit le Premier ministre Michel Barnier annoncer sur TF1 l'installation obligatoire de boîtiers connectés dans les véhicules pour taxer chaque kilomètre parcouru à hauteur de 0,5 centime, autrement dit la pose d'un mouchard. Une annonce qui a provoqué un tollé... avant d'être démasquée comme une création par IA.