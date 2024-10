Francis7

Le site est dans tous les cas un précieux témoignage du génie maya pour s’adapter à un climat difficile, mais aussi de leur vulnérabilité face à ces fameuses perturbations écologiques extrêmes.

Il n’y avait pas d’eau courante ni de plomberie. Cela a été inventé 1000 ans après. Les anciens égyptiens détournaient l’eau du Nil via des canaux d’irrigation et de navigation jusqu’au pied des pyramides, ce qui leur a permis d’acheminer les blocs de pierre pour leur construction et aussi l’installation d’un village ou d’une ville pour les dévoués à cette tâche. La ressource précieuse était à portée de main et renouvelable à l’infini.

Ici, chez ces Mayas, le lidar n’aurait permis d’identifier que des réservoirs, ce qui me semble insuffisant et puis n’est pas sain non plus avec le développement des bactéries dans une eau stagnante. Les temples en forme de pyramide étaient consacrés aux sacrifices humains pour repousser le mauvais sort infligé par les sécheresses. Les mayas sacrifiaient ce qu’ils avaient de plus précieux : leurs enfants et leurs bêtes. Puis il y a enfin la maladie, les inévitables épidémies. L’eau, c’est la vie.