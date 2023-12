La découverte d'un fort vieux de 8 000 ans en Sibérie pourrait bouleverser l'histoire de l'humanité

Pour expliquer l'établissement des colonies d'Amnya, les chercheurs avancent plusieurs scénarios, évoquant par exemple les changements climatiques on l'influence de cultures extérieures. Quelle qu'en soit la cause, il est certain que ces colonies ont défendu des quantités colossales de provisions contre les pillards. Cela contredit d'ailleurs l'idée selon laquelle l'agriculture était nécessaire, voire fondamentale, pour stimuler l'innovation technologique, architecturale et sociopolitique, et ainsi passer de sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs à des sociétés sédentaires et permanentes.