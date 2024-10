Disney+ propose donc sur sa page d'accueil un tout nouveau Top 10 des contenus préférés des utilisateurs. Ce dernier semble actualisé chaque jour, en atteste les contenus présents dans le top à l'heure où nous écrivons cet article. On peut en effet y retrouver des films comme Edward aux mains d'argent, ou la série Marvel Television Agatha All Along, des programmes parfaitement adaptés pour cette journée d'Halloween, ou du film live-action La Petite Sirène, arrivé tout récemment sur Disney+.

Le Top 10 n'est pas présent haut de page, et il faut scroller un peu pour le voir apparaitre sur la page d'accueil. À savoir que ce dernier est réservé à cette page, et n'est pas présent dans les rubriques Marvel, Pixar et Star Wars, la faute probablement à un contenu trop limité pour chaque univers.