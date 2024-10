Attendu avec une impatience frénétique par les fans, le remake de Silent Hill 2 par la Team Bloober (édité par Konami) est la réinterprétation d’un classique du survival horror psychologique. Vous incarnez James Sunderland, qui se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme décédée. Avec des graphismes revisités et une ambiance sonore magistrale, le remake de Silent Hill 2 joue avec les perceptions et plonge les joueurs dans une spirale de terreur et de mystère. L’atmosphère lugubre de la ville abandonnée et ses créatures cauchemardesques en font une expérience d’horreur unique et inoubliable. Attention, derrière l'horreur se cache un scénario mature, abordant des thèmes difficiles, mais traités de façon magistrale. Courage.

