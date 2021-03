Silent Hill : il est des cauchemars dont on ne revient pas

La série connaît son heure de gloire avec ce second volet, et malgré des tentatives fascinantes par la suite, la dissolution de la Silent Team et le passage de relais vers un studio américain, britannique puis tchèque auront eu raison de l’intérêt des joueurs, malgré d'indéniables qualités et originalités notables.

Épisode fondateur et donc crucial, Silent Hill connaîtra une adaptation cinématographique libre et très correcte, dirigée par Christophe Gans en 2006 (qui s’inspire de la série dans son ensemble), et une relecture fascinante en 2009 sous la plume de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies). Silent Hill Shattered Memories, avec son approche psychanalytique dénuée de tout combat, est un jeu à ne pas rater si vous avez aimé l’original, même si sa disponibilité sur Wii, PS2 et PSP le rend difficile à apprécier à sa juste valeur aujourd’hui.