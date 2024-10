Difficile de trouver une application qui a connu un emballement aussi fou que TikTok depuis son lancement en 2016. Alors que jusque-là, et encore aujourd'hui, la plupart des applications les plus populaires sont d'origine américaine, la création chinoise a réussi à totalement bousculer la concurrence, au point d'être à l'heure actuelle la seconde application la plus téléchargée au monde, derrière Instagram. On ne s'étonne donc pas de voir son créateur devenir finalement l'homme le plus riche de Chine !