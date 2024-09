Blackalf

Mouais, déjà constaté sur mon premier écran 144 Hz, plus on monte en fréquence de rafraîchissement et plus la cg est sollicitée, même au repos sous Windows.

Avec ma cg actuelle RX6750XT et un nouvel écran 165 Hz :

120 Hz et en-dessous : gpu et ram souvent à zéro, comme ils sont censés l’être. J’ai donc réglé l’écran comme ça.

144 et 165 Hz : le gpu est souvent à zéro, mais la vram est à 2.238 Mhz en permanence et la cg chauffe plus.

AMD a pourtant annoncé l’année dernière avoir travaillé sur le lien fréquence/consommation de la cg. Alors je n’ose pas imaginer ce que ça doit être avec un écran 480 Hz. Ils vont bien finir par arriver à ce que la cg soit à fond en permanence rien qu’à cause de la fréquence de rafraîchissement de l’écran. ^^