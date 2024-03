Le QD-OLED règne en maitre chez MSI : tour d’horizon des 7 écrans à venir

Vous vous demandez peut-être encore quelles sont les différences entre les références MAG et MPG listées plus haut ? MSI a en effet choisi d’étoffer sa gamme avec des références très proches sur une même diagonale, comme avec le MAG 27QPX et le MPG 27QRX. Les séries MAG, commercialisées une centaine d’euros de moins, disposeront d’une connectiques USB-C avec Power Delivery de 15 W seulement, contre 90 W pour les séries MPG, de quoi alimenter une majorité d’ordinateurs portables. Autre feature intéressante pour la série MPG, le switch KVM, qui ne sera pas disponible sur la série MAG.



Enfin, nous avons également appris, via Reddit, que certains moniteurs de la série MAG ne prendrons pas en charge la mise à jour du firmware, une décision pour le moins étrange qui va de pair avec le fait que les moniteurs de la série MAG, mis à part le MAG 341CQP, ne semble pas posséder de port upstream. De plus, l’application MSI Gaming Intelligence, nécessaire pour les mises à jour, sera elle aussi uniquement disponible pour la série MPG.