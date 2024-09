Si lorsque Pavel Durov a été arrêté, personne n'a été étonné de le savoir en compagnie de son garde du corps, le monde a aussi pu découvrir à cette occasion la jeune femme qui l'accompagne depuis déjà longtemps partout dans ses déplacements, Yulia Vavilova.

Une jeune femme de 24 ans habituellement très présente sur les réseaux sociaux. Basée elle aussi à Dubaï, quadrilingue (elle parle russe, anglais, arabe et espagnole), elle se présente comme coach en cryptomonnaies. Et alors qu'elle avait l'habitude de poster très régulièrement des photos de tous ses déplacements, elle n'a plus donné aucune nouvelle depuis l'arrestation. Plus intriguant encore, sa famille dit ne plus avoir de nouvelles elle non plus depuis 10 jours.