Pour sa gestion et sa remise en ligne des systèmes plus lentes que chez ses concurrents à la suite de l'incident informatique, Delta fait d'ailleurs l'objet d'une enquête du Département des Transports des États-Unis. Microsoft, de son côté, se prépare à se défendre vigoureusement en cas de litige et a d'ores et déjà demandé à Delta de conserver tous les documents relatifs à la panne.