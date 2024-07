Online Check, le petit utilitaire tout bête pour vous alerter lorsque votre Mac perd sa connexion à Internet

De plus, Online Check s'intègre parfaitement dans votre flux de travail sans être intrusif. Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'icône et choisir de lancer l'application au démarrage de votre Mac. Pour ceux qui veulent un contrôle encore plus précis, il est possible de configurer l'application pour qu'elle fonctionne uniquement avec certaines connexions Wi-Fi grâce à des outils comme Shortery. Vu son nom et sa gratuité, difficile de reprocher à Online Check de ne pas faire plus que ce qu'il fait déjà, mais il faut souligner l'absence de localisation en français. Pensez-bien à mettre à jour votre Mac avant de l'installer, l'utilitaire ne prenant en charge que les version 14.5 et ultérieur de macOS.