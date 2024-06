Découvrez pourquoi votre MacBook doit s'équiper d'un antivirus

Les années passent et l'idée reçue selon laquelle un Mac est immunisé par défaut contre les virus persiste. Pourtant, même s'il faut bien admettre que macOS est un système d'exploitation plus sûr, en termes de virus en circulation, que Windows par exemple, il ne faut pas négliger une potentielle attaque par virus qui pourrait faire des dégâts sans protection antivirus adéquate. De fait, et comme cas concret, certains malwares liés à des tentatives d'hameçonnage peuvent tout à fait se répandre sous macOS. Il suffit malheureusement de cliquer sur un lien vérolé, et si vous ne disposez pas d'un antivirus efficace, vous vous exposez. Il est donc grand temps d'adopter Mac Internet Security X9 et donc, renforcer votre cybersécurité sous macOS à prix relativement abordable, qui plus est pour votre première année d'abonnement.