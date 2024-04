Guerre des marketplaces : pourquoi Emmaüs s'en (re)prend à Amazon, Shein, Temu...

Pour cela, Emmaüs a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation, baptisée « Tous nos livres se valent ». Le mouvement souhaite ainsi dénoncer les habitudes de consommation compulsive, encouragée (et entretenue) par les géants Amazon, AliExpress et autres Shein. Un dumping économique qui représente une menace pour la planète, mais aussi une concurrence insoutenable pour un commerce plus local et responsable.

« Où sont les lois pour empêcher Temu de dépenser 2 milliards de dollars sur les réseaux sociaux de Meta en 2023 ? Où sont les lois pour empêcher Amazon de proposer la livraison gratuite, ou Shein de proposer 8.000 nouveaux produits par jour ? Qu’attend-on pour intervenir ? » interroge Maud Sarda, co-fondatrice du Label Emmaüs.

Cette dernière estime qu'il y a plus que jamais urgence à combattre ces pratiques commerciales, et privilégier des solutions plus durables, plus justes, sous peine de voir disparaitre les coopératives locales.