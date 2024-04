Electronic Arts (EA Play) augmente à son tour le prix de ses abonnements, ça pique !

Rappelons enfin que le PC Game Pass (9,99 euros par mois) et le Game Pass Ultimate (14,99 euros par mois) intègrent sans surcoût l'accès à EA Play. Une nouvelle hausse des prix du service de Microsoft est donc une quasi-certitude, même si la dernière date seulement de septembre 2023. Entre le coûteux rachat d'Activision Blizzard et l'ajout de ses jeux (comme Diablo IV récemment), et cette hausse d'EA Play, Microsoft n'aurait pas besoin de beaucoup plus d'excuses pour faire grimper la facture de ses abonnés.

D'autant que ces derniers mois, la firme a plusieurs fois fait comprendre que le niveau de qualité de son service allait finir par devoir se payer, au-delà de la simple inflation. Phil Spencer, le patron de Xbox, déclarait notamment : « Il est inévitable que le prix du Game Pass augmente à l'avenir […]. Nous croyons qu'il est important de fournir des services qui sont reconnus comme offrant une valeur suffisante, même si les prix augmentent. »