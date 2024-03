Tesla modernise son système Autopark avec l'IA pour rendre encore plus faciles les manœuvres de stationnement

Le nouveau système Autopark n'est que la première étape vers une solution d'autoparking encore plus sophistiquée. Des références dans le code suggèrent que Tesla envisage d'intégrer cette fonctionnalité à sa version bêta Full Self-Driving (FSD) sous l'appellation « Tap to Park ». Cette évolution permettrait aux conducteurs de sélectionner une zone de stationnement cible et de laisser le véhicule réaliser la manœuvre de manière autonome, accentuant encore davantage l'expérience de conduite sans intervention humaine.

D'ailleurs, Tesla a lancé une période d'essai gratuite d'un mois pour sa fonctionnalité de conduite autonome Full Self-Driving auprès de propriétaires éligibles aux États-Unis. Mais Tesla communique avec prudence sur cette fonctionnalité, soulignant bien que même si le FSD permet aux voitures de rouler de façon quasi autonome partout, il ne peut le faire que sous la supervision du conducteur. Toujours est-il que la technologie est intéressante, puisqu'elle s'appuie elle aussi sur le système de Tesla Vision, et se passe donc de LiDAR.