Le site internet du Parlement européen ne fonctionne plus : simple panne ou cyberattaque ?

Le site internet du Parlement européen n'est plus accessible depuis jeudi 28 mars 2024 après-midi. Nous l'avons directement constaté alors que nous recherchions une information. Il est impossible d'accéder au site depuis 15h30-16h00. En pleine crise géopolitique mondiale et à deux mois et demi des élections européennes, l'incident, en pleine journée, interpelle forcément.