Windows 11 : la mise à jour Moment 5 est enfin disponible au téléchargement, ses nouveautés à la loupe

Windows 11 Moment 5 offre en premier lieu de nouveaux widgets pour l'écran de verrouillage. En plus de la météo, il est désormais possible d'afficher des informations relatives à la circulation autour de vous, des résultats sportifs, ou encore des données financières avec les cours de Bourse des valeurs que vous suivez. Cette fonctionnalité sera déployée plus largement dans les prochains jours, il se peut donc qu'elle ne soit pas disponible après l'installation.

Microsoft modifie également Snap Layout, une fonctionnalité qui permet d'un clic de réajuster toutes les fenêtres sur l'écran. Windows 11 va dorénavant analyser le comportement de l'utilisateur pour proposer automatiquement des templates adaptés pour une meilleure disposition des fenêtres.

Aussi, le partage de proximité est enrichi avec des vitesses de transfert annoncées comme plus rapides ainsi que la possibilité de renommer son PC pour lui donner un nom personnalisé et plus simple à identifier.

L'accès vocal est enfin enrichi, avec l'ajout d'un modèle français et la capacité de l'utiliser sur plusieurs écrans. Enfin, l'application Photos hérite d'une gomme magique pour supprimer automatiquement des éléments sur une image.