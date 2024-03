Vol massif de données à la fédération française de football : 1,5 million de licenciés concernés

Comme souvent, des données personnelles et sensibles ont été collectés, à savoir : le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’adresse mail et postale, le numéro de téléphone et de licence et le club de rattachement. Pour les mineurs, l’identité du représentant légal aurait également été récupérée par le ou les pirates. Des informations confirmées par le service Cybermalveillance.gouv.fr qui précise tout de fois que « les mots de passe, coordonnées bancaires, données médicales et photographies d’identité ne sont, en revanche, pas concernés. »