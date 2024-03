La bonne idée du jour : Bluesky va laisser ses utilisateurs configurer leurs propres paramètres de modération

Si, un jour, vous créez un réseau social, il y a un aspect que vous ne voudrez pas négliger : la modération. Quoi qu'en dise M. Musk, le contrôle des posts et des messages publiés par les utilisateurs est indispensable, pour tout un tas de raisons. C'est même devenu un pôle de plus en plus critique pour les entreprises du secteur.

Au-delà du recrutement d'équipes dédiées et du développement d'algorithmes performants, toute idée est bonne à prendre. Et, la dernière de Bluesky est particulièrement intéressante.