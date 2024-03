Un informaticien et un boulanger ont fabriqué entre 3 000 et 6 000 faux papiers depuis le Covid : leur gourmandise a été fatale

Depuis lundi, Anthony, informaticien spécialisé en cybersécurité, et Aurélien, boulanger, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir créé, en marge de la pandémie de Covid-19, un réseau de contrefaçon opérant sur le dark web et le dark social, via la messagerie Telegram. Entre 2022 et 2023, le duo de faussaires aurait écoulé entre 3 500 et 6 400 faux papiers, générant un profit de 400 000 euros.