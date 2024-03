Photomath : la nouvelle appli miracle de Google qui résout vos problèmes de maths instantanément !

Figurez-vous que si Google propulse Photomath, le géant américain n'en est pas à l'origine. C'est l'éditeur croate Microblink qui a développé l'application en 2014, mais l'entreprise a été rachetée par Google en 2022, un rachat d'ailleurs validé par la Commission européenne il y a tout juste un an. Notons que l'application est gratuite mais qu'une version payante offrant plus de détails et des tutos animés, Photomat Plus, devrait bientôt être disponible en France à un tarif avoisinant les 10 euros par mois, ou entre 60 et 70 euros en abonnement annuel.