La première image de la suite du film culte Tron : L'Héritage a fuité !

Tron : Ares sera le troisième film de la saga (si on ne compte pas le court-métrage de 2011, Tron : The next day). Franchise parmi les plus emblématiques de la SF, le dernier épisode, Tron : l'Héritage datait d'un peu moins d'une petite dizaine d'années. Cet épisode sera réalisé par Joachim Rønning (Bandidas, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar) et soutenu par un scénario écrit par Jesse Wigutow et Jack Thorne. Jared Leto jouera le personnage principal dans une histoire explorant les frontières entre l'humanité et l'intelligence artificielle.