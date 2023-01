Tron 3 : on connaît la date de tournage et le réalisateur, mais ce sera sans les Daft Punk

Le magazine indique ainsi que Disney et le réalisateur Joachim Ronning seraient en discussion avancée en ce qui concerne ce troisième film Tron. Si tel est le cas, le réalisateur norvégien pourrait signer sa quatrième collaboration avec le géant américain, après Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, sans oublier Maléfique : Le Pouvoir du Mal, et bientôt Young Woman and the Sea, à venir sur Disney+.