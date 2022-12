Terminator, un énième reboot, cette fois centré sur l'IA ? James Cameron prend la parole

Si pour certains fans, la licence Terminator ne compte que deux opus, on dénombre un total de six films en réalité, incluant les épisodes lancés respectivement en 1984 et 1991, mais aussi Le Soulèvement des Machines en 2003, Terminator Renaissance en 2009, sans oublier Genisys et Dark Fate, sortis en 2015 et 2019.