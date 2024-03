Les relations entre Amazon et les parlementaires européens ne sont pas au beau fixe

Cette décision n'a évidemment pas plus au ténor de l'e-commerce, qui n'a pas manqué d'exprimer sa déception. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré auprès du site d'information Euractiv : « Cette décision nous déçoit profondément, car notre volonté est de collaborer de manière constructive avec les décideurs politiques. […] Notre engagement persiste malgré cette décision ». De son point de vue, cette décision semble injustifiée et ne reflète pas vraiment la réalité : « Amazon prend régulièrement part aux activités organisées par le Parlement européen et d'autres institutions de l'UE, y compris les auditions parlementaires, et nous restons déterminés à participer à un dialogue équilibré et constructif sur les sujets impactant les citoyens européens ». Le droit des travailleurs reste encore un sujet sensible pour l'entreprise américaine, aucun doute là dessus.