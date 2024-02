Windows 11 : alléluia, vous n’aurez bientôt plus besoin de redémarrer votre ordinateur pour installer vos mises à jour

C'était un comportement si mythique que c'en était presque devenu une blague. Windows ne vous demandera bientôt plus de redémarrer votre machine au pire moment possible à cause de l'installation de mises à jour. Dans la dernière version bêta du système (disponible pour les utilisateurs et utilisatrices enrôlés dans les canaux de distribution Canary et Dev), Windows a mis en place un moyen d’appliquer des mises à jour sur une machine sans avoir à l’éteindre et la rallumer.