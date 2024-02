Elden Ring Shadow of the Erdtree : le DLC tant attendu prend date et dévoile sa première bande-annonce de gameplay

Ce mercredi 21 février, alors qu'Elden Ring s'apprête à célébrer son deuxième anniversaire, Bandai Namco et FromSoftware ont gratifié les joueurs d'un bien merveilleux cadeau : le tout premier trailer de gameplay pour Shadow of the Erdtree. D'une durée de trois minutes environ, cette première bande-annonce met l'accent sur les nouveaux (et somptueux) environnements de l'Entre-Terre, que nous pourrons bien évidemment explorer à notre guise, quitte à y laisser quelques vies.

Nous pouvons également y découvrir la présence de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, de nouveaux sorts, mais aussi de nouvelles armes, qui viendront considérablement enrichir le lore et le gameplay d'Elden Ring.