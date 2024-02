Les scooters, motos et vélos connectés sont-ils des passoires de cybersécurité ? L'ONU veut imposer une réglementation venue des voitures

C'est donc le règlement n°155 de l'ONU, initialement destiné aux voitures, que le groupe de travail a décidé d'étendre aux motos, scooters et vélos électriques. Avec la prolifération des aides électroniques sur les deux roues, cette extension reflète la réelle nécessité de sécuriser les données personnelles, et de prévenir les défaillances des systèmes connectés, qu'elles soient provoquées par une intervention extérieure ou non.