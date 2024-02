Le Crédit Agricole et Orange sont parmi les 4 entreprises les plus usurpées de la planète ! La Banque Postale et SFR dans le top 20

Le classement des marques les plus détournées par les cybercriminels pour vous piéger sur Internet ne fait pas franchement honneur aux entreprises françaises, qui y sont plutôt bien représentées. Dans le top 20 dévoilé il y a quelques jours par la société Vade, on retrouve six entreprises hexagonales, dont le Crédit Agricole qui grimpe sur le podium et Orange qui « échoue » au pied de ce dernier. Les établissements bancaires et opérateurs télécoms du pays font globalement partie des cibles favorites des pirates informatiques qui se livrent au phishing. Voici l'essentiel du classement.