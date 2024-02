Un conducteur se grattait la tête, mais le radar a décidé qu'il tenait un téléphone portable, ce qui lui a valu une amende

Cela tombe bien, Tim Hanssen a tenté de reproduire l'infraction. Pour cela, il a utilisé l'algorithme de détection d'objets en temps réel YOLO (« You Only Look Once »), qui reproduit le même schéma que celui qui l'a épinglé par erreur. Et il se trouve qu'en portant sa main vide contre son oreille, l'algorithme a encore détecté la présence d'un téléphone. Son analyse et sa recommandation d'amélioration sont particulièrement intéressantee.