Présence à une projection d'un film, opposition au P.-D.G., soutien à une actrice récemment licenciée... Elon Musk veut-il la peau de Disney?

En soi, rien de plus normal, même pour un milliardaire, que de se faire une toile entre amis. À ce petit détail près que Lola est co-réalisé par une actrice du nom de Peltz, Nicola Peltz. Si ce nom ne vous dit rien, là encore, cela peut paraître normal. Mais pour les fans d'Elon Musk et ses frasques, ça veut dire beaucoup. Et pour cause: elle est la fille de Nelson Peltz, investisseur de son état qui cherche à placer ses billes chez… Disney.