Google coupable de monopole illégal ? Pas pour cette juge américaine... Pour le moment !

Vingt-six personnes ont donc attaqué Google et sont allés plaider leur cause devant la justice californienne. Selon eux, l'accord passé par Google avec Apple (et Samsung), qui concerne la présence de Google en tant que moteur de recherche par défaut dans Safari, a retardé l'innovation et privé les utilisateurs de « la qualité, du service, et de la confidentialité dont ils auraient autrement profité sans le comportement anticoncurrentiel de Google ».

La plainte indique également que les plaignants estiment que les consommateurs ont moins de choix, que Google favorise ses annonceurs, et donc que cela a provoqué une « distorsion ennuyeuse et préjudiciable » des résultats de recherche.

Autrement dit, Google profiterait de cet accord pour pousser ses propres intérêts et appauvrir la qualité des résultats présentés aux utilisateurs. Problème, les plaignants semblent avoir sorti leurs arguments de leur chapeau, mettant à mal les demandes de réparations inscrites.