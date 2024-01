Shazam va vous permettre d’identifier encore plus facilement les musiques que vous entendez sur TikTok

Quand bien même Shazam est tombée dans le portefeuille d'Apple il y a quelques années, l'application est évidemment disponible sur iOS, mais également sur Android, avec un panel de fonctionnalités identiques.

Avec sa nouvelle fonctionnalité compatible (entre autres) avec Instagram et TikTok, Shazam devrait continuer de faire le bonheur des utilisateurs de tous âges. En mai 2022, lors de son vingtième anniversaire, l'application revendiquait plus de 2 milliards d'installation, et 70 milliards de shazams.