Ventes automobiles : devinez quelle voiture a dominé le marché international en 2023 ?

L'année démarrait déjà très bien pour le constructeur américain, puisque sa Model Y était déjà le véhicule le plus vendu au monde sur le premier trimestre. Une tendance qui s'est confirmée, puisque Jato Dynamics (entreprise de référence dans le secteur de l'analyse des données automobiles) a confirmé que la Model Y a continué à se vendre comme des petits pains. La Model Y est désormais le véhicule qui s'est le plus écoulé dans le monde, toutes énergies confondues. Un succès de plus à accrocher au veston du SUV, après avoir décroché la place de voiture la plus vendue en Europe la semaine dernière.