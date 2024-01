App Store : Apple veut éviter un procès à près d'1 milliard d'euros au Royaume-Uni

La firme californienne n'est évidemment pas d'accord avec ce diagnostic, et a contre-attaqué en indiquant que 85% des développeurs présents sur son App Store ne payaient aucune commission. Et même parmi les plaignants, seule une minorité aurait eu à régler ces fameuses commissions. Des constats qui suffiraient à son sens à rendre le dossier « insoutenable. »

En face, l'argument se veut plus général. Le simple fait qu'Apple soit « venu au Royaume-Uni pour offrir des services aux entreprises britanniques sur un marché britannique et a abusé de sa position en les surfacturant » justifierait, selon la plainte, une action en justice. En tout état de cause, la bataille ne ferait que commencer, un éventuel passage devant un juge ne devant pas arriver avant 2025.