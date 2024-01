La coopérative tech Emrys, qui promet bons plans et pouvoir d'achat, est une machine astreignante qui suscite engouement et inquiétude

Emrys est une coopérative dite « sociale et solidaire » créée en 2014, de type cashback, qui prétend augmenter le pouvoir d'achat de ses membres grâce à un programme de fidélité en ligne. Le système repose sur l'achat et l'utilisation de cartes cadeaux dans diverses enseignes (Décathlon, Auchan, Sport 2000, Netflix et même le VPN CyberGhost), qui rapportent des crédits ensuite convertibles en argent. Mais son fonctionnement complexe et son modèle de marketing de réseau très énergivore (au sens humain du terme) suscitent des interrogations sur la légitimité de ses promesses.