Cet étrange engin volant hybride va faire ses premiers vols dans le Pacifique

Le modèle Viceroy Seaglider pourra atteindre les 300 km/h en vitesse de croisière et voler à une altitude comprise entre 9 et 18 mètres au dessus de l'eau. Il pourra transporter 12 passagers, accompagnés de deux membres d'équipage (ou 1 600 kg de cargaison) sur 300 km. Entièrement électrique, il aura l'avantage d'être moins impacté par la houle qu'un bateau et il est moins bruyant et moins onéreux qu'un avion classique.