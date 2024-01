L'IA pourrait fortement réduire l'existence des bugs dans les années à venir

Dans le développement d'un logiciel ou d'une application, les tests unitaires représentent la phase durant laquelle les sections de code sont isolées afin d'en vérifier la bonne exécution. Une activité fastidieuse qui devrait d'ici à 2028 passer de l'homme à la machine, 70% de ces tests devant à cette date être produits par la machine selon l'IDC.

L'IA pourrait ainsi se charger de « la priorisation des tests, la découverte de la cause sous-jacente des échecs des tests, la création de cas de test, l'autoréparation et les procédures de test. » Et en faisant mieux que l'homme, réduire la fréquence des bugs.