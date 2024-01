CPU-Z débarque sur Windows ARM

L'aventure ARM et Windows prend enfin un nouveau tournant. Si Microsoft rend ses systèmes d'exploitation compatibles avec ce type de CPU depuis Windows RT, les fabricants, les développeurs et, par conséquent, les utilisateurs, n'ont pas vraiment suivi. Pourtant, sous l'impulsion des fabricants de processeurs et d'Apple, le monde des PC pourrait bientôt ne plus être dominé par les systèmes x86/x64 d'Intel et d'AMD.

Cela signifie qu'il faudra actualiser certains logiciels pour leur permettre de fonctionner nativement dans ce nouvel environnement. C'est pourquoi, après HWMonitor, CPUID s'est penché sur le cas de CPU-Z en lui apportant une nouvelle version dédiée aux PC fonctionnant sous Windows 11 ARM64. Si les utilisateurs du logiciel ne seront pas perdus avec cette nouvelle mouture, on notera tout de même quelques différences avec la version classique que nous connaissons tous.

En effet, pour s'adapter aux processeurs ARM, CPUID a décidé de repenser son affichage pour mettre en avant leurs spécificités techniques, notamment les capacités de l'iGPU et la topologie des cœurs. On a là un outil qui paraît déjà bien rodé, et pour cause : ses développeurs ne sont pas étrangers à ce type de puces, puisqu'ils développent une version de leur outil pour Android depuis quelque temps déjà.