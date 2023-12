Le détail des Ryzen 8000G "Hawk Point" d'AMD dévoilé par ASUS et ASRock

Relayés par nos confrères de VideoCardz, les fabricants ASRock et ASUS se sont effectivement laissés aller à quelques confidences. Pour le second, c'est tout simplement la mise à jour d'une page dédiée à la prise en charge des processeurs AMD qui a dévoilé la liste complète des puces envisagées par la société de Lisa Su.

Une liste complète qui permet, en plus, d'avoir la confirmation de certaines données techniques comme les fréquences de fonctionnement, le nombre de cœurs Zen 4, le cache embarqué et le TDP. Ryzen 3 8300G, Ryzen 3 PRO 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 PRO 8500G, Ryzen 5 8600G et Ryzen 7 8700G sont ainsi évoqués.